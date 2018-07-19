Ахеджакова почти изменила отношение к Крыму

«Я не даю никаких комментариев. Все, прекратила этим заниматься. Надоело уже. Я в Крыму хорошо себя ощущаю! Не буду я больше комментировать… И потом, вам что-нибудь скажешь, а потом весь интернет… [актриса употребила грубое слово, обозначающее фекалии] обливает. Я не буду говорить. Всего доброго…», — сказала она.

Ахеджакова категорически не принимала позицию абсолютного большинства граждан по Крыму. Она также призывала освободить украинского режиссера Олега Сенцова . Его приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов на полуострове.

По данным Nation News, Ахеджакова до сих пор работает в кадре. Недавно она снялась в эпизоде ленты Кирилла Серебренникова «Лето»».