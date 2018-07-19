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Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа и утонул
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Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа и утонул 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Мужчина утонул после прыжка с водопада в Эквадоре во время съемок клипа рэпера Don Day. Попавший в кадр человек не имел отношения к съемочной группе и созданию ролика, передает The Sun.
Свидетели произошедшего заявили, что погибший принадлежал к туристической группе. Его опознали как 33-летнего Карлоса Понтуна. Турист решил спрыгнуть с водопада, посчитав это приключением. Он не обратил внимания на предостережения.
Члены съемочной группы хип-хоп-исполнителя Don Day, записывавшего клип на композицию Hablando con la Luna, бросились на помощь упавшему туристу, но не смогли его спасти.
Отмечается, что съемки музыкального видео были приостановлены.
18 июля сообщалось, что смоленский рэпер Роман Терещенков, известный под псевдонимом Артас Бездушный, покончил с собой после травли из-за сайта для гей-знакомств.
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