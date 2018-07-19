Минфин США смягчил требования о раскрытии доноров некоммерческих организаций

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Министерство финансов США на этой неделе заявило, что многие освобожденные от налогов группы, которые участвуют в политике, больше не будут обязаны раскрывать информацию о своих донорах Службе внутренних доходов (IRS). Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Организации, освобожденные от налогов в соответствии с разделом 501©4 Кодекса внутренних доходов США , известные как организации «социального обеспечения», больше не должны сообщать IRS, кто сделал для них пожертвования. Группы могут заниматься политикой, если они не тратят больше половины своих денег на рекламные кампании или мероприятия, чтобы повлиять на выборы.

"Американцы не должны быть обязаны направлять в IRS информацию о том, что ей не нужно для эффективного применения нашего налогового законодательства, а IRS просто не нуждается в налоговых декларациях с именами и адресами доноров, чтобы выполнять свою работу в этой области", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник.

Организации по-прежнему должны сохранять имена и адреса своих доноров, и IRS может запросить эту информацию.

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Заявления Трампа после встречи с Путиным — очередной повод для внутриполитических нападок Трамп: Россия вмешивалась в выборы в США [/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Благотворительные организации, созданные в соответствии с разделом 501©3, пожертвования в которые не облагаются налогом, по-прежнему обязаны сообщать о своих донорах. Этим группам запрещено тратить деньги для оказания влияния на выборы.

Среди организаций со статусом 501©4 — Национальная стрелковая ассоциация, «Демократические социалисты Америки», Американская ассоциация пенсионеров (AARP) и «Американцы за процветание» — консервативная группа, поддерживаемая братьями-миллиардерами Чарльзом и Дэвидом Кохами

Это изменение «лишает IRS важного инструмента, чтобы убедиться, что эти некоммерческие организации соблюдают законы, — цитирует Bloomberg Ларри Ноубла, бывшего генерального советника Федеральной избирательной комиссии. — Это также облегчит для крупных доноров сокрытие денег, которые используются для влияния на выборы, в том числе денег, предоставленных из-за рубежа».

Как сообщали «Вести. Экономика», Конгресс и разведывательное сообщество США утверждают, что Россия вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году.