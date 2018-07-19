Правительство Дагестана заявило о снижении доли теневой экономики до 60%

Совещание прошло в рамках встречи с полпредом СКФО Александром Матовниковым по вопросу социально-экономического развития республики.

В апреле врио главы Дагестана Владимир Васильев заявлял, что в момент его прихода в регион эксперты оценивали состояние экономики региона крайне негативно — до 75% составляла теневая экономика.

"Необходимо отметить, что большая часть экономики республики находится в тени. Так, по различным оценкам, по некоторым отраслям экономики доля тени доходит до 60% — в торговле, строительстве", — сказал Здунов.

Председатель правительства рассказал, что для определения объективной картины состояния социально-экономического развития в республике проводится инвентаризация основных экономических показателей в сельском хозяйстве, торговле, строительстве.

"Анализ позволит выявить возможное отклонение отдельных показателей от реального положения дел в экономике. С этим отчасти связано снижение отдельных макроэкономических показателей с начала года", — отметил он.