Девушка по вызову: образы падших женщин на экране

Артистка: Лола-Лола Один из первых образов девушки легкого поведения в кино — певичка кабаре Лола-Лола из фильма «Голубой ангел» (1930). Эту роль исполнила Марлен Дитрих — но не та Марлен Дитрих, которая хорошо знакома зрителям: загадочная, утонченная, строгая… В те годы она еще не нашла свой образ.

Фото: кадр из фильма «Голубой ангел»

Лола-лола — эксцентричная и эгоистичная, яркая картинка, за которой не скрывается ничего особенного — ни разбитого сердца, ни финансовой нужны, не болезненной зависимости от внимания и нимфомании. Мотив картинки символичен в фильме — главный герой, профессор Иммануил Рат впервые видит Лолу-лолу на фотокарточках. Жизнь певички кабаре — фарс и игра, она увлекает в эту игру профессора, и он лишается своей прежней «серьезной» жизни, влюбившись как мальчишка.

Фото: кадр из фильма «Голубой ангел» Девочка: Вайолет и Лиля В фильме 1977 года «Прелестное дитя» юная Брук Шилдс играет Вайолет, дочь проститутки. Она росла в борделе и с детства хорошо знает о всех особенностях древнейшей профессии. Хозяйка борделя устраивает аукцион, цель которого — подороже продать девственность двеннадцатилетней Вайолет.

Фото: кадр из фильма «Прелестное дитя»

Она не видела другого мира, покорно и беззаботно принимает такую судьбу, повторяя заученные фразы, которые слышала от старших «коллег». Тема детской проституции кажется еще ужаснее от того, что героиня не страдает и не ищет другой жизни, а воспринимает все как должное.

Фото: кадр из фильма «Прелестное дитя»

Героине фильма шведского режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда» немного больше лет — шестнадцать. Роль Лили исполнила Оксана Акиньшина . Девочку бросают все родственники, она остается одна без гроша в кармане, и по случайному стечению обстоятельств обретает репутацию проститутки. От безысходности она бросает школу и в самом деле начинает торговать собой.

Фото: кадр из фильма «Лиля навсегда»

Лиля влюбляется, на горизонте начинает вырисовываться картина лучшей жизни в другой стране, но девочка упорно не замечает тревожных сигналов — приехав в Швецию якобы работать на ферме, она опять оказывается втянутой в проституцию.

Фото: кадр из фильма «Лиля навсегда» Красавица: Северина и Малена Роль проститутки во французском фильме 1967 года «Дневная красавица» исполнила Катрин Денев . Добропорядочная и непогрешимая домохозяйка Северина устала от своего буржуазного образа жизни и стала тайно наведываться в бордель днем, когда муж на работе. Она очень привлекательна и не нуждается в деньгах, но не может воплотить в жизнь свои тайные ночные фантазии с мужем.

Фото: кадр из фильма «Дневная красавица»

А в борделе, отдаваясь незнакомым мужчинам, может. Она открывает свою сексуальность и ищет привлекательный для нее образ мужчины.

Фото: кадр из фильма «Дневная красавица»

Если для красавицы Северины проституция — приключение и развлечение, то для Малены, героини одноименного фильма с Моникой Белуччи в главной роли, все сложнее. Малена вызывает обожание у всех мужчин и ненависть у всех женщин из-за своей невероятной красоты.

Фото: кадр из фильма «Малена»

Как и в фильме «Лиля навсегда», Малена сначала обретает «славу» проститутки, и лишь потом начинает подтверждать эти слухи о себе. Красота становится ее проклятием, и она, как загнанный в клетку зверь, показывает зубы обидчикам. Ее независимость и сила перед лицом проблем еще больше раздражает людей, ожидавших от нее падения и слабости.

Фото: кадр из фильма «Малена» Золушка: Вивьен и Таня Пожалуй, самым известным фильмом про проституцию можно назвать картину с Джулией Робертс Ричардом Гиром в главных ролях «Красотка». Вивиан попадает с улицы прямо в роскошную жизнь — номера люкс, бриллианты, дорогие платья и клиент, подозрительно напоминающий принца на белом коне.

Фото: кадр из фильма «Красотка»

Не только красотка Вивьен начинает новую жизнь благодаря встрече с богатым клиентом, но и он переосмысливает свой образ жизни и раскрывается рядом с ней. Всем хорошо, все счастливы — за это многие зрители и полюбили эту голливудскую сказку.

Фото: кадр из фильма «Красотка»

Жизнь героини в исполнении Елены Яковлевой в фильме «Интердевочка», увы, не оборачивается такой же сказкой. Таня работает медсестрой, но так на красивую жизнь не заработаешь, поэтому она становится валютной проституткой.

Фото: кадр из фильма «Интердевочка»

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Фото: кадр из фильма «Молода и прекрасна»

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Фото: кадр из сериала «Девушка по вызову»