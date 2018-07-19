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Минобороны подало крупный иск к «Туполеву»
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Минобороны подало крупный иск к «Туполеву» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны России подало в столичный Арбитражный суд иск к авиапроизводителю ПАО «Туполев» на 923 млн рублей.
Заявление было зарегистрировано 17 июля, следует из материалов судебной картотеки. Отмечается, что суд оставил документ без движения до 20 августа, передает «Интерфакс».
Суть исковых требований пока не сообщается.
Отмечается, что Минобороны неоднократно подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиатехники.
На заседаниях представители министерства указывали, что компания выполняла работы с существенными нарушениями сроков. Например, за срыв госконтракта от 2014 года Минобороны требовало неустойку в размере 21 млрд рублей, но в марте этого года отозвало иск.
Весной 2017 года замминистра обороны (с мая 2018 года — зампред правительства России) Юрий Борисов заявлял, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 года не поставил Минобороны 11 самолетов после ремонта и модернизации.
«Туполев» в интересах Минобороны выполняет работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. На заводе в Казани ведется восстановление производства «стратегов» Ту-160 в глубокой модернизации Ту-160М2.
Также для военных разрабатывается новый авиационный комплекс ПАК ДА, который придет на смену существующим самолетам дальней авиации.
Кроме того, «Туполев» занимается выпуском самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214.
Напомним, второй модифицированный самолет Ту-214 Минобороны получило в июне 2018 года.
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