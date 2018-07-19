Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей

Заявление принято 17 июля и оставлено без движения 18 июля до 20 августа. Суть исковых требований в материалах дела не раскрывается.

Ранее в 2018 году Минобороны направляло в суд пять исков к компании «Туполев». В январе министерство требовало с производителя 21,4 млрд рублей неустойки по государственному контракту от сентября 2014 года, но иск был подан с нарушений требований и был сначала оставлен судом без движения, а затем суд вернул его.

Минобороны также пыталось добиться взыскания 741 млн рублей в апреле 2018 года, но иск также был возвращен судом из-за некорректного оформления документа.

«Туполев» занимается, в том числе, ремонтом и модернизацией Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3. Также компания проводит модернизацию самолетов Ту-160 до версии Ту-160М2.