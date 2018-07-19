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Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей
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Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны направило в арбитражный суд Москвы иск к компании «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») о взыскании 923 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление принято 17 июля и оставлено без движения 18 июля до 20 августа. Суть исковых требований в материалах дела не раскрывается.
Ранее в 2018 году Минобороны направляло в суд пять исков к компании «Туполев». В январе министерство требовало с производителя 21,4 млрд рублей неустойки по государственному контракту от сентября 2014 года, но иск был подан с нарушений требований и был сначала оставлен судом без движения, а затем суд вернул его.
Минобороны также пыталось добиться взыскания 741 млн рублей в апреле 2018 года, но иск также был возвращен судом из-за некорректного оформления документа.
«Туполев» занимается, в том числе, ремонтом и модернизацией Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3. Также компания проводит модернизацию самолетов Ту-160 до версии Ту-160М2.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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