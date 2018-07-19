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Торговая война США против Китая несправедлива — посол КНР в США
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Торговая война США против Китая несправедлива — посол КНР в США 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Вашингтон, 19 июля /Синьхуа/ — Торговая война США против Китая несправедлива, подобные действия вредят всему миру. Об этом на страницах газеты USA Today заявил посол КНР в США Цуй Тянькай.
В его опубликованной в среду статье отмечается, что главным мотивом торговой войны стало огромное отрицательное сальдо торговли США с Китаем, однако Пекин никогда не стремился нарочно его создать, торговый баланс определяется рынком. Посол также указал на то, что торговля с КНР приносит Соединенным Штатам пользу, к примеру, в 2015 году она позволила снизить уровень потребительских цен почти на 1,5 проц., сэкономив порядка 850 долларов каждой американской семье.
Цуй Тянькай также отверг обвинения в принудительном трансфере технологий в Китай. По его словам, правительство КНР никогда не выдвигало таких требований к иностранным инвесторам, а технологическое сотрудничество между китайскими и зарубежными компаниями ведется на добровольной контрактной основе.
Дипломат подчеркнул, что Пекин всегда искренне и терпеливо выступал за разрешение разногласий между двумя сторонами на основе диалога и консультаций, однако США в своих действиях непостоянны, они публично отрекаются от имеющегося двустороннего консенсуса и развязывают торговую войну, на что Китай не может не отвечать.
Цуй Тянькай заявил, что стратегия «максимального давления» не подействует на Китай, а шантаж приведет к прямо противоположным результатам. Посол особо отметил, что в торговой войне не бывает победителей. По его мнению, конкуренция между такими крупными державами, как КНР и США, нормальна, однако она должна быть эффективной и конструктивной.
Дипломат указал на то, что торгово-экономические связи неизменно были стабилизирующим фактором развития китайско-американских отношений за последние 40 лет. Он выразил уверенность, что стороны смогут продолжить взаимовыгодное сотрудничество, если прислушаются к голосу рассудка. —0—
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