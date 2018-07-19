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Эксперт развенчал мифы о трудоустройстве после апгрейда пенсионной системы
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Эксперт развенчал мифы о трудоустройстве после апгрейда пенсионной системы 

Ридус 46 минут назад
Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против — 102, один парламентарий воздержался.
Нижняя палата парламента приступила к сбору предложений по доработке законопроекта, которые затем будут зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.
Председатель Социальной платформы «Единой России» и глава Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский в беседе с «Ридусом» выразил уверенность, что основные изменения законопроекта будут касаться занятости населения и здравоохранения. «Это некие социальные амортизаторы, необходимые для того, чтобы у каждого из граждан была уверенность, что никакой особой остроты в связи с изменением пенсионной системы не возникнет», — подчеркнул эксперт.
Рязанский подчеркнул, что поводов для опасения возможной дискриминации по возрасту с увеличением пенсионного возраста опасаться не стоит:
Вступает в полосу активного трудового возраста поколение людей, которые значительно меньше по численному составу, чем предыдущее поколение. В ближайшие 20 лет мы будем иметь дело с поколением «девяностых» — и мы недополучим на рынке труда порядка 800 тысяч человек ежегодно. Этот эффект поспособствует образованию большого количества вакансий. Тревоги о том, что появится мощное движение по увольнению людей старшего возраста из предприятий и учреждений нет — и статистика этого не подтверждает. Наоборот, все работодатели говорят об обратном: наоборот стараются задержать на работе опытного специалиста, хорошо влияющего на микроклимат в коллективе и одновременно выполняющего наставническую функцию. Такого рода эффект нужно будет учесть во втором чтении законопроекта, — отметил эксперт.
Что касается предложений по теме здравоохранения, то они будут прежде всего касаться области активного образа жизни: речь идет о дополнительных усилиях государства по диспансеризации и повышенному вниманию к людям старшего возраста.
Кроме того, в законопроекте могут появиться предложения, связанные с лекарственным обеспечением, а также могут быть предложены дополнительные системы обеспечения специальных видов медицинских препаратов и пищевых добавок — чтобы способствовать взятому курсу на долголетие, предположил Рязанский.
Как ранее писал «Ридус», нижняя палата парламента приняла решение увеличить срок принятия поправок к пенсионному законопроекту: теперь он составляет более двух месяцев, думский комитет по труду и соцполитике ждет предложения парламентариев до 24 сентября.
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