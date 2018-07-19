Платья в стиле ретро: вдохновляемся прошлым

Ретро — понятие достаточно абстрактное и не имеющие четких границ. При этом каждое из входящих в него эпох заслуживает не просто отдельной статьи, а полноценного исследования. Но сегодня мы с вами поговорим о самых характерных, самых знаковых силуэтов ключевых ретро-десятилетий! А благодаря нашим выкройкам платьев в стиле ретро вы сможете дополнить свой гардероб прекрасными нарядами любимых эпох.

20-е гг Первая мировая война оказала колоссальное влияние не только на умы и сердца, но и на моду. Уставшие от горестей и трагедий, люди отчаянно устремились к радостям жизни, возведя в ценность бесконечную череду развлечений, богатство и аристократический шик.

Бары, рестораны, кабаки и веселые пирушки с танцами привлекали тысячи человек, а в обществе постепенно оформился новый идеал женщины: тонкая, худая, с узкими бедрами и мальчишеской прической, игривая и ускользающая. Да, в этом образе было место женственности, но она претерпела невероятные изменения по сравнение с предыдущим столетием.

Силуэт 20-х — прямой, с заниженной линией талии, вытягивающий фигуру и абсолютно лишающий ее соблазнительных изгибов. Такая простота кроя приводила к сложности декора: вышивка шелком, бисером, пайетками, всевозможные разрезы, бахрома и необычные рукавчики.

Сегодня платья в стиле 20-х чаще всего выбирают для праздничных мероприятий именно благодаря великолепию отделки. Такие вечерние платья в стиле ретро смотрятся роскошно, но и повседневные наряды вполне уместны в наши дни. Главное, убедитесь, что заниженная талия вам подходит: как правило, этот фасон лучше всего смотрится на фигурах типа Перевернутый треугольник и Прямоугольник.

30-е гг Эпоха «Великой депрессии», прелюдии к Второй мировой войне, которая многое изменила в мире моды: старые дома мод закрывались, другие открывались, дизайнеры экспериментировали, создавая новый крой и фасоны.

Одним из самых характерных явлений этого десятилетия стало стремление к голливудскому шику и абсолютной элегантности. Огромной популярностью пользовалась длина до середины икры или в пол, при этом даже повседневные платья отличались непростым кроем и какой-нибудь изюминкой.

40-е гг Начавшаяся в 39-м году война многих заставила позабыть о моде, а пошив одежды был ограничен и ориентирован на фронт. К середине десятилетия модный мир начал постепенно возрождаться, причем Парижу пришлось потесниться на пьедестале законодателя мод — США оказали немалое влияние на стиль этой эпохи.

Показательными элементами 40-х стали широкие плечи, милые воротнички, аккуратные рукавчики и приталенные силуэты. Юбки редко бывали пышными (в военные годы такой расход ткани был попросту запрещен), а цвета зачастую напоминали о военной форме: оттенки синего, зеленого, коричневого.

Конечно, и в 40-х было место шикарным нарядам, но в основном это были работы парижских дизайнеров, чье великолепия было, увы, несколько оторвано от простых людей.

50-е гг Эпоха, о которой можно говорить бесконечно! Именно о 50-х думают чаще всего, когда говорят «платье в стиле ретро», ведь именно диоровский New Look пронзил сердца миллионов женщин, продолжая через поколения восхищать нас безупречным силуэтом.

Сегодня платье в стиле 50-ых — это безупречный выбор, тем более что вам совершенно необязательно, как модницам этого десятилетия, облачаться в кринолин и утягиваться в корсеты.

Не меньшей популярностью даже в наши дни пользуются пышные платья в горошек, любовь к которым в Европе расцвела вместе с повальным увлечением свинговыми танцами: линди-хопом и буги-вуги.

60-е гг Дерзкие 60-е освободили женщин от последних оков прошлого: платья беби-долл, мини-юбки и брюки потеснили тесные рамки корсета. С легкой руки Твигги короткое платье-трапеция стало одним из главных символов десятилетия.

Ну и, конечно, никак не обойтись без упоминания маленького черного платья, которое пережило настоящий бум благодаря вышедшему в 1961 году фильму «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепбрен в главной роли.