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Платформа Innovid отныне поддерживает VAST-инвентарь
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Платформа Innovid отныне поддерживает VAST-инвентарь 

Ruvod.com 46 минут назад
Фото: Ruvod.com
Ведущая видеорекламная платформа Innovid объявила о поддержке измерения сторонних показов рекламы среди всех основных поставщиков VAST-инвентаря, на который сейчас приходится основная часть показов видеорекламы.
Полноценное измерение показов ранее было доступно только на VPAID-инвентаре, который требует дополнительного уровня программного кода и имеет меньший масштаб в экосистеме цифровой видеорекламы. Лучшая поддержка измерения в VAST-инвентаре важна, поскольку потребители все чаще смотрят видео на мобильных устройствах и Smart TV, где VAST используется чаще, чем VPAID.
VAST повсеместно поддерживается большинством видеоплееров и помогает транслировать рекламу на всех цифровых девайсах и ресурсах. Формат совершенствуется крупнейшим объединением индустрии — IAB. Их последнее предложение — технология OMID (Open Measurement Interface Definition), она и позволяет изучать исчерпывающую статистику по видео. Внедрение OMID поддержали ведущие агентства цифровой аналитики и рекламных технологий, такие как comScore, DoubleVerify, Integral Ad Science и Moat (облачный дата-сервис Oracle).
В апреле разработчики из IAB представили новые, недоступные ранее в сфере мобильной рекламы статистические возможности — технология получила название OM SDK. В июне первая веб-версия OMID была запущена вместе с обновленной версией VAST (VAST 4.1). Создатели также опубликовали инструкцию по адаптации старых версий VAST к новой технологии OMID.
Для рекламодателей появление VAST-статистики означает покрытие полного спектра аудитории цифрового видео, и повсеместное внедрение новых данных — дело времени. Платформа Innovid даст сторонним дата-провайдерам и рекламодателям универсальный инструмент для совместного, взаимовыгодного использования.
Говорит вице-президент Innovid Майкл Туминелло: «Статистика просмотров была до сих пор недостаточно полной, и учитывая актуальные нужды маркетологов — особенно в бурно развивающихся сегментах рынка цифрового видео. Нам удалось устранить все „слепые участки“ и мы призываем всех сторонних издателей, как можно скорее перейти с VPAID на VAST; в первую очередь их порадует возможность подключить к работе долгожданные, прежде недоступные данные из области мобильного видео».
Вице-президент по продукту comScore Феликс Хансен от лица компании выражает энтузиазм и полную поддержку инновационным разработкам Innovid: «Как авторитетный источник цифровой статистики, comScore подтверждает: эта кроссплатформенная технология незаменима для нас и наших клиентов, особенно на рынке мобильного интернета и OTT-платформ. Мы продолжим работать с нашими партнерами Innovid — и вместе совершенствовать видеорекламные технологии».
Его коллега из DoubleVerify Саар Паамони присоединяется: «Наша компания понолстью поддерживает переход на новые стандарты OMID и OM SDK. Это огромный шаг вперед для индустрии цифровой аналитики, и первый шаг к повсеместному внедрению OM SDK в сфере веб-видео».
Дейл Олдер, Integral Ad Science: «Мы изначально поддержали разработки Innovid, потому что твердо видим подобную стандартизацию как безусловное благо для индустрии, и рады, что у них получилось так мощно продвинуться в том направлении, в котором наша компания также упорно вела оригинальные разработки — в усовершенствовании сбора статистики мобильных платформ и приложений, рекламных онлайн-технологий».
Дэн Фихтер, вице-президент по разработке Oracle и главный инженер Moat, более чем солидарен: «OM SDK — это новый этап в развитии рынка дата-аналитики и новые горизонты для нашей платформы Moat. Наши клиенты также понимают, что мы предоставим им невероятно ценные данные, это актуально как никогда. Мы рассчитываем и дальше сотрудничать с Innovid, чтобы извлекать для клиентов максимум пользы, на рынке всех цифровых девайсов».
Улучшенные инструменты сбора данных о показах рекламы на всех цифровых устройствах появятся в свежих обновлениях на всех совместимых платформах.
ИСТОЧНИК: Digital TV News
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