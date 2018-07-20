Группа компаний «Медведь Холдинг» — главный кандидат на дилерство Toyota и Lexus в Красноярске

13 июля 2018 г. были оглашены результаты рассмотрения заявок на дилерство Toyota и Lexus в г. Красноярске . Предварительное положительное решение о возможности получения статуса Уполномоченного Дилера Toyota и Уполномоченного дилера Lexus в Красноярске ООО «Тойота Мотор» было вынесено в пользу группы компаний «Медведь Холдинг».

По предложенному ГК «Медведь Холдинг» бизнес-плану запуск временного решения дилерских центров Toyota и Lexus запланирован в здании автотехцентра, расположенного на ул. Караульная, 37. Одновременно с техническим открытием на этой же территории начнется строительство нового официального дилерского центра Lexus, а затем — реконструкция существующего здания для обеспечения удобства и комфорта клиентов в соответствии с высокими стандартами бренда Toyota.

Удобное месторасположение, а также наличие готового здания позволит обеспечить быстрый запуск дилерских центров новых Уполномоченных дилеров в г. Красноярск, вернув тем самым клиентам брендов Toyota и Lexus возможность получения гарантийного и регулярного технического обслуживания.

На сегодняшний день ГК «Медведь Холдинг» — крупнейшая в Сибири дилерская сеть автосалонов с 26-летним опытом работы на рынке. Имея в своем портфеле такие бренды BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Mitsubishi, Suzuki, Citroen, Peugeot, Lada, компания стабильно демонстрирует высокий уровень клиентской удовлетворённости и качества оказываемых услуг.

По материалам ГК «Медведь Холдинг»