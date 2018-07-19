ФСС в Ярославской области выдал автомобили 11 пострадавшим на производстве

"Сегодня мы вручаем 11 легковых автомобилей LADA Granta. Позже у нас получат машины еще трое пострадавших на производстве. Всего в этом году региональное отделение выдаст 14 автомобилей", — рассказал корреспонденту ТАСС заместитель управляющего ярославским региональным отделением ФСС Александр Матеша.

Он также отметил, что машины специально оборудованы для каждого владельца, также предусмотрена ежегодная выплата на горюче-смазочные материалы и текущий ремонт. В прошлом году Ярославское региональное отделение ФСС выдало 12 машин. Получатели имеют права на новый автомобиль каждые семь лет.

Как рассказал Матеша, в Ярославской области основной причиной производственных травм является человеческий фактор и нарушение техники безопасности. «При этом имеется стойкая тенденция уменьшения производственного травматизма, идет сокращение из года в год несчастных случаев на производстве, в том числе тяжелых и смертельных. В 2018 году идет тенденция к снижению», — отметил он.

Пострадавшие на производстве получают при утрате трудоспособности ежемесячное страховое обеспечение, при получении травмы — единовременную выплату. Размер выплаты зависит от заработка и тяжести травмы.

"На медицинскую реабилитацию региональным отделением фонда запланировано около 36 млн в этом году. Речь о лечении после тяжелых несчастных случаев, ранней реабилитации, восстановлении в санаториях, а также расходах на автомобили, технические средства реабилитации", — сказал Матеша.