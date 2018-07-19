Ещё
В «Салават Купере» загорелся строящийся дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Салават Купере» загорелся строящийся дом 

Казанский Портал 46 минут назад
Пожар в «Салават Купере». Фото: vk.com  Сегодня в казанском микрорайоне «Салават Купере» произошел пожар. Горел один из строящихся домов. Дым был виден издалека.
Оказалось, на первом этаже горел строительный мусор. На тушение ушло около 20 минут.
Фото и видео пожара появились в соцсетях раньше, чем поступил звонок по номеру 112. То есть очевидцы сначала снимали происходящее на телефон и только потом звонили пожарным.
Читайте также:
В Казани запустят маршрут автобуса №62 до Осиново
В «Салават Купере» открывается школа. Местные жители боятся за детей
Казанский Портал: последние новости
Осиновский депутат о «мусорном» заводе: «Я двумя руками за» В Казани выберут лучшую девушку-водителя Как узнать, куда эвакуировали мой автомобиль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине231
Казаки просят отменить пенсии271
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»143
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение