В «Салават Купере» загорелся строящийся дом

Пожар в « Салават Купере». Фото: vk.com Сегодня в казанском микрорайоне «Салават Купере» произошел пожар. Горел один из строящихся домов. Дым был виден издалека.

Оказалось, на первом этаже горел строительный мусор. На тушение ушло около 20 минут.

Фото и видео пожара появились в соцсетях раньше, чем поступил звонок по номеру 112. То есть очевидцы сначала снимали происходящее на телефон и только потом звонили пожарным.

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