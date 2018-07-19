Ещё
ОНФ направил предложения ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОНФ направил предложения ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Госдуму предложения ко второму чтению по доработке правительственного законопроекта об изменениях пенсионной системы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе движения.
Ранее законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении. Первое чтение законопроекта подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.
"Что бы кто ни говорил, изменения в пенсионном законодательстве необходимы, это диктует демографическая и экономическая ситуация. Эксперты ОНФ обозначили критику и направления совершенствования законопроекта ко второму чтению и направили их во все ответственные ведомства и Госдуму", — приводит пресс-служба в четверг движения слова координатора законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко.
По ее словам, активисты Народного фронта намерены добиваться того, чтобы эти предложения были приняты.
"Чтобы решить те задачи, которые поставил президент, — рост экономики и благосостояния граждан, — стране понадобится много рабочих рук. Нужно чтобы все они нашли точку приложения своих сил и достойное вознаграждение за это (за труд) не когда-то, а уже сейчас", — добавила она.
Проект требует активного общественного обсуждения
В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что Госдума приняла правильное решение поддержать законопроект, поскольку «он нужен, и сегодня в этом нет сомнений». По его словам, средняя продолжительность жизни значительно выросла со времени создания в стране пенсионной системы, «и пенсионный возраст должен сдвигаться». «Сегодня люди в возрасте 60 лет являются более работоспособными, чем были раньше. Мне уже 85 лет, а объем дел не уменьшается, а увеличивается», — сказал Рошаль, указав также на необходимость проанализировать, как изменения в законодательстве скажутся на разных группах населения и людях разных профессий.
"Люди прекрасно понимают, что изменения назрели, потому что изменился возрастной состав населения. Сегодня в возрасте 60 лет и более люди продолжают работать, ведут активную жизнь. Продолжительность жизни поднялась и продолжает расти", — отметил член Центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров.
При этом он подчеркнул, что законопроект требует активного и широкого общественного обсуждения. «При таком серьезном переходе на новую пенсионную систему государству необходимо взять на себя очень много гарантий, чтобы потом не оказалось брошенных наедине со своими проблемами людей», — заключил он.
ТАСС: последние новости
Снятое до появления YouTube видео Guns N' Roses набрало 1 млрд просмотров Reuters: лидер республиканцев в Сенате высказался за дополнительные меры против РФ В Подмосковье запустили систему навигационного контроля автобусов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство250
Путин объявил об изменении внешней политики России443
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение