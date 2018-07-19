ОНФ направил предложения ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Госдуму предложения ко второму чтению по доработке правительственного законопроекта об изменениях пенсионной системы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе движения.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении. Первое чтение законопроекта подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

"Что бы кто ни говорил, изменения в пенсионном законодательстве необходимы, это диктует демографическая и экономическая ситуация. Эксперты ОНФ обозначили критику и направления совершенствования законопроекта ко второму чтению и направили их во все ответственные ведомства и Госдуму", — приводит пресс-служба в четверг движения слова координатора законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко

По ее словам, активисты Народного фронта намерены добиваться того, чтобы эти предложения были приняты.

"Чтобы решить те задачи, которые поставил президент, — рост экономики и благосостояния граждан, — стране понадобится много рабочих рук. Нужно чтобы все они нашли точку приложения своих сил и достойное вознаграждение за это (за труд) не когда-то, а уже сейчас", — добавила она.

Проект требует активного общественного обсуждения

В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что Госдума приняла правильное решение поддержать законопроект, поскольку «он нужен, и сегодня в этом нет сомнений». По его словам, средняя продолжительность жизни значительно выросла со времени создания в стране пенсионной системы, «и пенсионный возраст должен сдвигаться». «Сегодня люди в возрасте 60 лет являются более работоспособными, чем были раньше. Мне уже 85 лет, а объем дел не уменьшается, а увеличивается», — сказал Рошаль, указав также на необходимость проанализировать, как изменения в законодательстве скажутся на разных группах населения и людях разных профессий.

Анатолий Александров. "Люди прекрасно понимают, что изменения назрели, потому что изменился возрастной состав населения. Сегодня в возрасте 60 лет и более люди продолжают работать, ведут активную жизнь. Продолжительность жизни поднялась и продолжает расти", — отметил член Центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана

При этом он подчеркнул, что законопроект требует активного и широкого общественного обсуждения. «При таком серьезном переходе на новую пенсионную систему государству необходимо взять на себя очень много гарантий, чтобы потом не оказалось брошенных наедине со своими проблемами людей», — заключил он.