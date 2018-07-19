Эксперт: споры вокруг закона о пенсиях — это вполне нормально и закономерно

Александр Лысенко. Рассмотрение в Госдуме правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста — это акт проявления настоящей демократии, считает председатель правления Национального центра проблем инвалидности, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области

«То, что «против» проголосовало 104 депутата — это и есть демократия. Не все согласны, есть различия во мнениях и подходах — это вполне нормально и закономерно. Есть и органы власти, которые не сходятся во мнении по этому вопросу, да и сам законопроект рождался в спорах между Минтрудом Минфином . Это нормальный подход, потому что законопроект очень сложный, он касается жизни людей», — рассказал Лысенко в интервью «Ридусу»

Он напомнил, что рассмотрение законопроекта в первом чтении — это всего лишь принятие общей концепции инициативы. Впереди еще долгая и кропотливая работа над необходимыми поправками, заявил Лысенко.

Я думаю, что изменения будут достаточно серьезные: ни одна поправка не должна остаться без внимания. Этот законопроект отличается от многих тем, что у него должны быть очень серьезные аргументы, касающиеся возраста выхода на пенсию, темпов изменения этого возраста, а также гарантий для людей, которые могут досрочно выйти на пенсию и гарантий трудовой деятельности.

«Мы хотим добиться не только повышения уровня доходов пенсионеров и граждан пожилого возраста. Мы хотим добиться самого главного: улучшения качества их жизни», — отметил председатель правления Национального центра проблем инвалидности.

Напомним, что сегодня Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против — 102, один парламентарий воздержался.

С постепенным повышением пенсионного возраста россияне могут столкнуться уже в следующем году. В конечном итоге возраст выхода на пенсию должен составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что окончательное решение о повышении пенсионного возраста может быть принято не раньше осени этого года. Он отметил, что данная мера позволит решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по существенному росту пенсионных выплат.

«Мы рассматриваем законопроект с точки зрения экономики, — увеличивается продолжительность жизни и, естественно, увеличивается количество пенсионеров. Государство гарантирует выплату пенсий, пенсии — это приоритет. И поэтому, когда звучат голоса о том, что это делается потому, что денег не хватает, — это неправда. Государство гарантирует выплату пенсий даже с учетом инфляции. Но задача, которая поставлена Владимиром Путиным, — это реальный рост пенсий и реальное повышение качества жизни», — приводит слова Макарова ИА REGNUM

Председатель бюджетного комитета нижней палаты также обратил внимание, что вместе с повышением пенсионного возраста правительство хочет ратифицировать конвенцию МОТ, которая гарантирует людям после выхода на пенсию не менее 40% их утраченного заработка.

«Государство принимает на себя этим законом определенные обязательства, и важно, чтобы люди знали, что это не пожелания, это обязательства», — заключил народный избранник.