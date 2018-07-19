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Костромич уклонялся от альтернативной службы в армии
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Костромич уклонялся от альтернативной службы в армии 

АиФ Владимир 48 минут назад
Фото: АиФ Владимир
22-летний костромич пытался уклониться от альтернативной службы в армии, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Теперь молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит серьезный штраф.
Костромич сам выбрал альтернативную гражданскую службу в декабре 2015 года. Его направили в Заволжский дом-интернат для престарелых. Юношу приняли туда на работу санитаром, а потом и дворником. Не желая больше убирать за больными, он не ходил на работу с 1 декабря 2017 года по 22 июня 2018 года.
Его уже дважды признавали виновным в уклонении от службы. Тогда суд приговорил юношу к обязательным работам.
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