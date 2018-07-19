Шведское правительство намерено бороться с многоженством

СТОКГОЛЬМ , 19 июля. / ТАСС /. Правительство Швеции , обеспокоенное ростом числа случаев многобрачия в стране в результате большого притока мигрантов, приняло решение изучить этот вопрос, чтобы остановить практику признания полигамии иностранцев в стране. Об этом в четверг сообщает правительственная канцелярия.

"Многобрачие не будет признано в Швеции, и нам необходимо проанализировать оставшийся пробел в законодательстве, который позволяет это. Многобрачие противодействует гендерному равенству и, по мнению ООН, может иметь серьезные эмоциональные и экономические последствия", — отмечает заместитель министра юстиции и министр по вопросам миграции Хелен Фритзон.

В Швеции многобрачие запрещено законом. В то же время его рост отмечен из-за увеличения числа мигрантов, которые заключили эти браки до приезда в королевство, поясняется в пресс-релизе.

"Важно, чтобы законодательство было ясным, и поэтому правительство поставило перед ответственными за изучение этого вопроса задачу внести предложение, как можно предотвратить продолжение многобрачия в Швеции", — отмечено в сообщении. Шведские юристы также объяснят, какие последствия повлечет нежелание отказаться от полигамии.

По оценкам Налогового управления, около 170 человек в Швеции сегодня официально состоят в полигамных браках, большинство из которых составляют мужчины. Кроме того, по оценкам экспертов, около 500 случаев многобрачия в Швеции не зарегистрированы в официальных документах.

По данным Центрального статистического бюро, на конец 2017 года в стране проживало 2,4 млн иммигрантов, у которых оба родителя являются выходцами из иностранных государств. Это составляет 24,1% всего населения страны. В 2015 году в Швецию с населением 9,8 млн человек прибыло 163 тыс. переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока и Азии. Это самый высокий показатель в Европе из расчета на душу населения. В 2016 и 2017 годах число приехавших в королевство мигрантов составило соответственно 29 и 26 тыс. человек.