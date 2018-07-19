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У входа в Дарвиновский музей появился белый носорог
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У входа в Дарвиновский музей появился белый носорог 

Наш Теплый стан 53 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Вход в Дарвиновский музей украсила фигура белого носорога Ceratotherium simum. Об этом сообщается на сайте музея.
Размеры животного впечатляют: длина — 3370 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1600 мм. Белый носорог — четвёртое по величине сухопутное животное на планете после саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее — масса старых самцов достигает 4—4,5 тонн, а длина тела — 4,2 метра.
Сейчас известно два подвида носорога. Северный белый носорог несколько крупнее южного подвида. Он был открыт только в 1903 году, а всего через 100 практически исчез с лица Земли благодаря человеку. Теперь белый носорог приглашает всех в музей, где посетителей ждет увлекательное путешествие в африканскую саванну и на другие материки, в прошлое нашей планеты, а также богатая выставочная программа.
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