У входа в Дарвиновский музей появился белый носорог

Вход в Дарвиновский музей украсила фигура белого носорога Ceratotherium simum. Об этом сообщается на сайте музея.

Размеры животного впечатляют: длина — 3370 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1600 мм. Белый носорог — четвёртое по величине сухопутное животное на планете после саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее — масса старых самцов достигает 4—4,5 тонн, а длина тела — 4,2 метра.

Сейчас известно два подвида носорога. Северный белый носорог несколько крупнее южного подвида. Он был открыт только в 1903 году, а всего через 100 практически исчез с лица Земли благодаря человеку. Теперь белый носорог приглашает всех в музей, где посетителей ждет увлекательное путешествие в африканскую саванну и на другие материки, в прошлое нашей планеты, а также богатая выставочная программа.