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Московское областное БТИ подготовило технический план завода ГК «Черкизово»
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Московское областное БТИ подготовило технический план завода ГК «Черкизово» 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Группа компаний «Черкизово» открыла в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас, технический план завода и коммуникаций подготовило Московское областное БТИ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Сотрудники Московского областного БТИ подготовили технический план здания завода, а также коммуникаций и здания мойки», — отмечается в сообщении.
После этого ГК «Черкизово» через региональный портал государственных услуг обратилась за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В свою очередь Центр содействия строительству провел процедуры ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, присвоения адреса, а также направил заявление по единой услуге по постановке на кадастровый учет и регистрации прав.
Завод построен и оборудован таким образом, чтобы минимизировать участие людей в процессе производства. Предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, от начала и до конца процесса производства люди практически не касаются продукции. Работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты компании.
«Мы гордимся успехами наших клиентов и командой профессионалов МОБТИ, которые могут выполнять работы любой сложности в короткие сроки», — сказал генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин.
Как отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время сотрудники Центра содействия строительству координируют уже более 1,6 тысячи инвестиционных проектов, находящихся на различных стадиях реализации. При этом с января 2018 года на сопровождение поступило 229 приоритетных проектов нежилого назначения.
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