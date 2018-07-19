Летняя образовательная смена «Зажги свою звезду» открылась в Московском Дворце

16 июля, 3-е летнее мероприятие образовательного проекта «Профильная четверть» под названием «Зажги свою звезду» началось в Московском Дворце.

В программу смены включены такие события, как «Биржа знакомства», «КиноStyle», «Сипелки», интерактивная игра «Звезды TV», фотоквест «По ту сторону экрана» и многое другое. Для каждого участника найдётся занятие по душе. Образовательный проект «Профильная четверть» дарит возможность непрерывного образования, развития и воспитания московских школьников на базе крупнейшего столичного образовательного комплекса — «Воробьевы горы». Непрерывный образовательный процесс, творческое и всестороннее развитие участников проекта сможет позволить формировать активную гражданскую позицию. Летняя образовательная смена «Зажги свою звезду» завершится 29 июля 2018 года. Фото: dvorec-pionerov.ru