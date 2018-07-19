Звездные причуды: 10 самых нелепых требований актеров во время съемок

Раздутое эго бывает не только у всеми обожаемого «Железного человека» Тони Старка . В фильме его поведение смотрится уморительно и уместно, но на съемочной площадке режиссерам и съемочной команде приходится несладко от запросов «зазвездившихся» артистов. «Киноафиша» решила вспомнить чудачества и капризы актеров и актрис во время съемок.

Естественные раны Шайи Лабафа

Марлон Брандо с ведром на голове

Президентское поведение Дэй-Льюиса

Кепка Бена Аффлека

Джей Ло — женщина в белом

Естественные раны Шайи Лабафа

Гримеры тратят часы, чтобы создать достоверные образы, но некоторым артистам этого мало. Для роли в военной картине «Ярость» (2014) Шайа Лабаф порезал свое лицо ножом, потому что искусственные раны выглядели недостаточно убедительными для него. В перерыве Лабаф вышел в коридор, окликнул одного из работников фразой: «Эй, хочешь увидеть кое-что веселое?», достал бритву и начал резать себе лицо. Впоследствии он специально раздирал шрам, чтобы тот кровоточил. Кроме того, ради роли Лабаф удалил себе зуб и не редко мылся на протяжении двух с половиной месяцев.

Том Круз и одноразовое белье

Кадр из фильма «Миссия невыполнима»

Звезда фильмов «Миссия невыполнима», «Ванильное небо», «С широко закрытыми глазами» Том Круз известен тем, что самостоятельно выполняет трюки в фильмах. Для комфорта артист требует специальное белье — трусы-стринги из специального мягкого и немнущегося материала. Костюмерам приходится изрядно попотеть, дабы исполнить запрос Круза: на каждый проект актеру необходимо около 50-70 пар трусов. Впрочем, артист признается, что эластичное белье помогает ему лучше выполнять свою работу.

Марлон Брандо с ведром на голове

Кадр из фильма «Остров Доктора Моро»

В фантастической ленте «Остров Доктора Моро» (1996), снятой по одноименному роману Герберта Уэллса , 72-летний Марлон Брандо сыграл безумного ученого. В картине его персонаж ходит с ведром на голове: артист сам настоял на этой детали. Одним ведром Брандо не ограничился: на съемках в одном кадре с актером всегда присутствовал артист-карлик Нельсон де ла Роса. Создателям картины пришлось идти на уступки, так как Марлон отказывался играть, если его пожелания не выполнялись. Любопытно, что ухищрения артиста все же не оправдались: фильм провалился, а Брандо был удостоен «Золотой малины» за «худшую мужскую роль второго плана».

Трехкратный обладатель премии «Оскар» актер Дэниэл Дэй-Льюис скрупулезно прорабатывает каждый образ. В 2012 году артист получил главную роль в картине «Линкольн» Стивена Спилберга . На съемочной площадке Дэй-Льюис требовал, чтобы все называли его не иначе как «Мистер Президент». Кроме того, артист отказывался использовать любые гаджеты либо технологии, которые были недоступны реальному Линкольну. В завершение актер перестал общаться с британцами, чтобы не нарушить акцент. Требования и дисциплина Дэй-Льюиса в итоге окупились сторицей: он получил за «Линкольна» заслуженный «Оскар».

Кепка Бена Аффлека

Та самая кепка

Любовь к любимой бейсбольной команде «Boston Red Sox» заставила заядлого фаната Бена Аффлека выдвинуть требования к режиссеру Дэвиду Финчеру . На съемках ленты «Исчезнувшая» (2014) персонаж Аффлека должен был проникнуть в аэропорт, спрятав лицо под кепкой. И все бы ничего, но на головном уборе красовалась эмблема команды «New York Yankees», соперников его любимых «Ред Сокс». Актер принципиально не хотел надевать именно эту кепку, но и режиссер не пошел на попятную. Странные «переговоры» продолжались четыре дня, съемочная команда все это время отдыхала. В итоге Финчер все же уломал Аффлека надеть головной убор с эмблемой команды «New York Mets», но шутка про «кепку Аффлека» успела разлететься по всему Голливуду

Линдси Лохан и голый режиссер

Скандально известная Линдси Лохан частенько шокируют публику своими выходками. Актриса отличилась и на съемках картины «Каньоны» (2013). Ее героиня должна была раздеться полностью в одной из сцен. Однако когда дело дошло до этого момента, Лохан заупрямилась и закрылась в своей гримерке. Линдси заявила, что будет сниматься лишь при условии, если другие члены съемочной труппы тоже разденутся. Десять мужчин разделись до трусов, но Лохан этого было мало. Тогда режиссер Пол Шредер пошел на крайнюю меру: он остался в одних носках. Жертва Шредера сработала: Лохан тут же втянулась в игру, а щекотливую сцену сняли с первого дубля.

Сверхчувствительная Гвинет Пэлтроу

Кадр из фильма «Железный человек 2»

Гвинет Пэлтроу числится в списке звезд с самым невыносимым характером. Довольно часто актриса нелестно отзывается о своих коллегах. Во время съемок «Железного человека 2» Гвинет серьезно поругалась со Скарлетт Йоханссон . После ссоры Пэлтроу настояла, чтобы ее график не пересекался с графиком Скарлетт Йоханссон. Актрисы больше не видели друг друга. Но это не самая странная причуда Пэлтроу. Перед тем, как принять душ, актриса просит своего помощника вымыть и высушить кабинку. Неудивительно, ведь однажды Гвинет назвала людей «грязными разносчиками бацилл».

В раю Гэри Бьюзи нет зеркал

Гэри Бьюзи

В комедии «Куигли» (2003) главный персонаж погибает в автокатастрофе, попадает на небеса, а затем перерождается в теле собаки. Получивший эту роль артист Гэри Бьюзи, известный зрителям по «Смертельному оружию», в 1988 году пережил клиническую смерть. Увидев декорации рая, актер сразу же заявил, что они «неправильные» и отказался сниматься. Бьюзи потребовал убрать зеркала, ведь в раю зеркал нет. Словом, декораторам пришлось обставлять небеса по воспоминаниям актера.

Джей Ло — женщина в белом

Актрисе и певице Дженнифер Лопес очень сложно угодить: капризная дива требует роскошеств. Самое главное требование в райдере Лопес — белые апартаменты и белые предметы интерьера. Практически всегда ради актрисы приходится перекрашивать стены номера, в котором она хочет остановиться. Помимо этого, в апартаментах должны быть розы и лилии белого цвета. В другой обстановке Лопес отказывается работать.

Неэкологичный Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Комик Эдди Мерфи не любит использовать вещи личной гигиены больше одного раза. Во время съемок артисту каждое утро ему доставляют новый набор средств личной гигиены. Специальное нижнее белье, носки, шампунь, мыло, зубная щетка и паста служат ему ровно один день. Эдди не прикоснется к открытой зубной пасте либо использованной зубной щетке: все это тут же отправляется в мусорный бак. Пожалуй, Мерфи заслуживает звания самого неэкологичного артиста Голливуда.

Звездам легко прощают их капризы за их талант. А чья причуда вам показалась самой странной?