Путин предъявил обвинения Порошенко

По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.

На юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноват официальный Киев, заявил президент РФ Владимир Путин , сообщает RT. По его словам, это происходит из-за того, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства и отказываются от мирного разрешения конфликта.

"Демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", — заявил президент на совещании с послами и постоянными представителями РФ

Он также обратил внимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузии в состав НАТО . Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считает он и добавил, что реакция будет соразмерной.

"Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", — сказал Путин. По его словам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.