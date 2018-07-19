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Путин предъявил обвинения Порошенко
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Путин предъявил обвинения Порошенко 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.
На юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноват официальный Киев, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. По его словам, это происходит из-за того, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства и отказываются от мирного разрешения конфликта.
"Демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", — заявил президент на совещании с послами и постоянными представителями РФ.
Он также обратил внимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузии в состав НАТО. Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считает он и добавил, что реакция будет соразмерной.
"Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", — сказал Путин. По его словам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.
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