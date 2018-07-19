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В Калининграде осудили педофила, он рассылал детям непристойные фото
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В Калининграде осудили педофила, он рассылал детям непристойные фото 

Вести Калининград 48 минут назад
Фото: Вести Калининград
7 лет и 6 месяцев строгого режима. К такому сроку суд приговорил калининградца за совращение несовершеннолетних. Как сообщают в региональном СК, 46-летний мужчина в течение двух лет через социальные сети рассылал детям фотоснимки сексуального характера. Подобные сообщения преступник отсылал малолетним, проживающих в различных регионах России.
Наталья Гацко, старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ:
— Действия мужчины квалифицированы следствием как насильственные, в связи с тем, что малолетние в силу своего возраста не могли понимать общественную опасность и характер совершаемых в отношении них действий, т.е. находились в беспомощном состоянии. Приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строго режима.
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