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Пропавший в Рязанской области автомобилист найден мертвым
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Пропавший в Рязанской области автомобилист найден мертвым 

АиФ Рязань 49 минут назад
Пропавший в Рязанской области 41-летний Юрий Казаков погиб, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».
Напомним, 16 июля мужчина выехал на автомобиле LADA Kalina белого цвета из села Чулково Скопинского района и пропал.
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