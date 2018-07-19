Военнослужащие Белоруссии прибыли в Кострому для участия в международном конкурсе «Безопасная среда»

На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов . Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.

Эшелон с участниками международного конкурса «Безопасная среда», представляющими Вооруженные силы Белоруссии , прибыл в Кострому

На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов. Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.

Далее белорусская команда переехала на учебно-тренировочный комплекс «Песочное», где будут проходить основные этапы конкурса.

Состязания стартуют 28 июля, в первый день команды будут соревноваться в индивидуальной гонке.