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Военнослужащие Белоруссии прибыли в Кострому для участия в международном конкурсе «Безопасная среда»
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Военнослужащие Белоруссии прибыли в Кострому для участия в международном конкурсе «Безопасная среда» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов. Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.
Эшелон с участниками международного конкурса «Безопасная среда», представляющими Вооруженные силы Белоруссии, прибыл в Кострому.
На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов. Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.
Далее белорусская команда переехала на учебно-тренировочный комплекс «Песочное», где будут проходить основные этапы конкурса.
Состязания стартуют 28 июля, в первый день команды будут соревноваться в индивидуальной гонке.
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