Военнослужащие Белоруссии прибыли в Кострому для участия в международном конкурсе «Безопасная среда» 

На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов. Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.
Эшелон с участниками международного конкурса «Безопасная среда», представляющими Вооруженные силы Белоруссии, прибыл в Кострому.
На перроне команду встречал начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов. Приняли белорусских гостей по старой русской традиции с хлебом и солью.
Далее белорусская команда переехала на учебно-тренировочный комплекс «Песочное», где будут проходить основные этапы конкурса.
Состязания стартуют 28 июля, в первый день команды будут соревноваться в индивидуальной гонке.