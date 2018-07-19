ГУП «ТЭК СПб» взыскало с должников почти 1 млрд рублей

ГУП «ТЭК СПб» продолжает активную работу с потребителями тепловой энергии — нарушителями платежной дисциплины, используя все возможные правовые механизмы воздействия на должников.

По состоянию на 1 июля 2018 года размер задолженности таких абонентов за потребленную тепловую энергию перед ГУП «ТЭК СПб» составляет сумму около 11 млрд руб.

Одним из наиболее эффективных мероприятий, проводимых ГУП «ТЭК СПб» для снижения дебиторской задолженности, является организованная предприятием системная претензионно-исковая работа. В 2013-2017 годах количество подаваемых ГУП «ТЭК СПб» в год исков, и, как следствие, поступления денежных средств в оплату задолженности увеличилось в 10 раз.

В 2018 году ГУП «ТЭК СПб» поддерживает высокие темпы судебного взыскания, набранные в предыдущие годы: за 1 полугодие предприятием в суд было подано 871 исковое заявление о взыскании задолженности на общую сумму 1,4 млрд руб.

По результатам рассмотрения исков предприятия за этот период в законную силу вступило 730 судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 805 млн руб.

В результате активной претензионно-исковой работы и работы по исполнению судебных актов ГУП «ТЭК СПб» в 1 полугодии 2018 года удалось получить с должников 992 млн руб.