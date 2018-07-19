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Лавров поблагодарил Путина за неизменное внимание к дипломатической службе
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Лавров поблагодарил Путина за неизменное внимание к дипломатической службе 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил в четверг главу государства Владимира Путина за неизменное внимание к дипломатической службе.
"Хотел бы выразить признательность президенту РФ Владимиру Путину за неизменное внимание к дипломатической службе как с точки зрения содержательного наполнения наших действий, оценки этих действий, так и за то, что касается социальной защищенности дипломатов и решения тех вопросов, которые для этого необходимы", — сказал Лавров на заседании послов и постоянных представителей РФ, на котором также присутствовал президент.
"Мы понимаем, что в условиях нынешней обстановки на международной арене ответственность министерства, всех его загранучреждений, руководителей посольств и генеральных консульств за реализацию определенного президентом внешнеполитического курса многократно возрастает. Постараемся это доверие всегда оправдывать", — отметил глава дипведомства.
Он также поприветствовал коллег из администрации президента, правительства и Федерального собрания. «Только объединенными усилиями мы сможем продвигаться по пути, который определил президент, обеспечивая интересы России на международной арене, обеспечивая максимально благоприятные внешние условия для развития нашей страны», — резюмировал глава МИД РФ.
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