Лавров поблагодарил Путина за неизменное внимание к дипломатической службе

"Хотел бы выразить признательность президенту РФ Владимиру Путину за неизменное внимание к дипломатической службе как с точки зрения содержательного наполнения наших действий, оценки этих действий, так и за то, что касается социальной защищенности дипломатов и решения тех вопросов, которые для этого необходимы", — сказал Лавров на заседании послов и постоянных представителей РФ, на котором также присутствовал президент.

"Мы понимаем, что в условиях нынешней обстановки на международной арене ответственность министерства, всех его загранучреждений, руководителей посольств и генеральных консульств за реализацию определенного президентом внешнеполитического курса многократно возрастает. Постараемся это доверие всегда оправдывать", — отметил глава дипведомства.