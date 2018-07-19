Как 21 июля по Волгограду поедет «Добрый автобус»?

Благотворительная акция пройдет в пятый раз.

Два «Добрых автобуса» проедут по Волгограду , Волжскому, Средней Ахтубе и Краснослободску 21 июля. «АиФ-Волгоград» публикует расписание и остановочные пункты.

Маршрут для движения Автобуса №1 Онкоцентр-Красноармейский район

08.00 — 08.30 — Онкоцентр 08.35 — 08.45 — ост. 33я школа 08.50 — 09.00 — Парк-Хаус 09.05 — 09.15 — ост. Качинское училище 09.20 — 09.30 кинотеатр Родина 09.35 — 09.45 ул. Комсомольская 09.55 — 10.05 Торговый Центр Ворошиловский 10.15 — 10.25 — ост. 48я школа (по ул. Череповецкая) 10.30 — 10.40 — ост. Елисеева 10.50 — 11.00 — ост. Памятник Североморцам (напротив Диамант Зацарицынский) 11.05 — 11.15 — ост. Тулака (первая, недалеко от магазина МАН) 11.25 — 11.55 — Школа №54 (Казахская 20) 12.00 — 12.10 — ост. ВолГАУ (ост. СХИ) 12.15 — 12.25 — ост. Колледж Нефти и газа 12.30 — 12.40 — ост. Горная Поляна 12.45 — 12.55 — ост. Энерготехникум 13.00 — 13.10 — ост. Кинотеатр Авангард 13.15 — 13.25 — ост. ТЦ КОСМОС (по ул. Кирова) техническая остановка 30 минут 14.00 — 14.10 — ост. школа №107 14.15 — 14.25 — ост. Лавровая 14.30 — 14.40 — ост. Хим. Городок 14.50 — 15.00 — ост. Дома Речников 15.10 — 15.20 — ост. Бульвар Энгельса 15.25 — 16.00 — жилой дом пр. Героев Сталинграда 48 16.05 — 16.15 — ост. Виноградная 16.30 — 16.40 — ост. Кинотеатр Юбилейный 16.45 — 16.55 — ост. Колхозный рынок 17.00 — 17.10 — ост. Клуб Строитель 17.20 — 17.30 — ост. Караванная

Маршрут для движния Автобуса №2 Онкоцентр — Волжский — Средняя Ахтуба — Краснослободск ВОЛГОГРАД

08.00 — 08.30 — Онкоцентр 08.50 -09.00 — ост. Ткачева (напротив Чебурека) 09.10 — 09.20 — ост. пл. Ленина 09.25 — 09.35 — ост. Седьмая Гвардейская 09.40 — 09.50 — ост. пл. Возрождения 09.55-10.05 — 39-я Гвардейская (по Первой Продольной пр. Ленина, поворот на подъем ко второй продольной) 10.10 — 10.20 — 39-я Гвардейская (по Второй Продольной) 10.25 — 10.35 — ост. Театр Царицынской Оперы (по пр. Ленина) 10.40-10.50 — Монолит 10.55-11.05 — к/р Юность (ул. Штеменко, вторая продольная) 11.10-11.20 — Хользунова (ул. Маршала Еременко) 11.25-11.35 — рынок Титова 11.40-11.50 — к/р Старт 11.55-12.05 — рынок ТЗР (Эльдорадо) 12.10-12.20 — пл. Дзержинского 12.25-12.35 — Новая Спартановка 12.40-12.50 — ост. Грамши

ВОЛЖСКИЙ

13.10-13.20 — ДК ВГС (Дворцовая Площадь) 13.25-13.35 — ост. пл. Ленина ( ЦУМ ) 13.40-13.50 — рынок в 7-ом мкр 13.55-14.05 — к/р Юность 14.10-14.20 — Стимул 14.25-14.35 — Ул Александрова (Вегас) 14.40-14.50 — ЗАРЯ 14.55-15.05 — ОКЕАН 15.10-15.20 — конечная 27 мкр. 15.25-15.35 — Аквапарк

СРЕДНЯЯ АХТУБА

15.45-16.00 — д/с Ладушки 16.05-16.15 — ост Поворот 16.20-16.30 — Мотовелозапчасти 16.40-16.50 — ост За балкой (маг Муравейник, ул Кавказская,63)

КРАСНОСЛОБОДСК

17.20-17.30 — Мебельная 17.35-17.45 — Речники/Водники 17.50-18.00 — Центр