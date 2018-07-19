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Крылатая напасть: опасны ли летающие в центре столицы муравьи
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Крылатая напасть: опасны ли летающие в центре столицы муравьи 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Пользователи соцсетей подняли тревогу из-за крылатых муравьев, множество которых появилось в центре столицы. "Вечерняя Москва" разобралась, стоит ли бояться летающих насекомых.
В социальных сетях живо обсуждается новая тема: в центре столицы появились летающие муравьи, докучающие горожанам своей назойливостью. О том, стоит ли бояться этих насекомых, «Вечерней Москве» рассказал энтомолог Владимир Ефременко.
— Летний лет муравьев, которого так испугались москвичи, это абсолютно нормальное явление, — сообщил эксперт. — Дело в том, что каждый год у муравьев начинается брачный сезон, как только наступают благоприятные погодные условия.
По словам энтомолога, для начала сезона спаривания муравьям достаточно установления теплой и влажной погоды, так что аномалией это не является.
-Они не относятся к какому-то необычному виду, просто в период брачного полета некоторые муравьиные самки и специально выращенные для этого самцы отращивают крылья и летают в поисках партнеров для спаривания, — пояснил Ефременко. — После успешного завершения самки создают новые колонии. Для людей эти муравьи совершенно не опасны.
КСТАТИ
В народе для обозначения начала сезона спаривания этих насекомых есть специальное название — День летающих муравьев.
Диатомовая земля
Кизельгур, или диатомит — особый тип почвы, образующийся в основном из кремнистых скелетов водорослей, который используется в качестве пищевой добавки. Его структура представляет из себя острые гранулы. Разложив это вещество вокруг потенциальных источников пищи для муравьев, вы сможете без труда уменьшить численность этих насекомых — края гранул нанесут им не совместимые с жизнью повреждения.
Приманки
Вы также можете создать ловушку для муравьев, используя приманки из подручных средств. Например, это может быть смешанная с сахарной пудрой пищевая сода — при попадании в организм муравья происходит реакция смеси с муравьиной кислотой, приводящая к смерти насекомого. Уничтожить вредителей поможет также борная кислота или искусственный подсластитель, которые токсичны для них.
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Дачный сезон — это не только вкусные домашние овощи и фрукты, но и изнурительная борьба с насекомыми-вредителями (подробнее…).
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