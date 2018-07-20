Сербская модель ради «лайков» сделала селфи с покойным отцом

Модель из Сербии Джелика Любичич сделала селфи с умершим отцом в больнице и выложила снимок в Instagram. Ее поступок шокировал подписчиков, вызвав волну негодования. Социальное напряжение было настолько сильным, что девушке пришлось удалить пост, написало издание The Sun.

«Только больной человек способен на такое», — написал один из пользователей Сети. Судя по снимку, она даже надула губы на фоне мертвого родственника.

В подписи к фотографии она сообщила: «Мы сражались столько, сколько могли, но это не наша воля. Мы не решаем, как долго мы будем жить». Любичич рассказала, что ее отец умер в возрасте 66 лет. Девушка выразила ему благодарность «за все» и пожелала покоиться с миром.

Пользователь по имени Нада отметила, что не верит тому, что она читает и видит. «Нет надежды на этот мир», — призналась она.

Ранее «спасательница Малибу» устроила съемки на фоне тонущего в море человека. Модель позировала в красном купальнике на спасательной вышке. Ее пикантные снимки вызвали разную реакцию.