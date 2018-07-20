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Сербская модель ради «лайков» сделала селфи с покойным отцом
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Сербская модель ради «лайков» сделала селфи с покойным отцом 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Модель из Сербии Джелика Любичич сделала селфи с умершим отцом в больнице и выложила снимок в Instagram. Ее поступок шокировал подписчиков, вызвав волну негодования. Социальное напряжение было настолько сильным, что девушке пришлось удалить пост, написало издание The Sun.
«Только больной человек способен на такое», — написал один из пользователей Сети. Судя по снимку, она даже надула губы на фоне мертвого родственника.
В подписи к фотографии она сообщила: «Мы сражались столько, сколько могли, но это не наша воля. Мы не решаем, как долго мы будем жить». Любичич рассказала, что ее отец умер в возрасте 66 лет. Девушка выразила ему благодарность «за все» и пожелала покоиться с миром.
Пользователь по имени Нада отметила, что не верит тому, что она читает и видит. «Нет надежды на этот мир», — призналась она.
Ранее «спасательница Малибу» устроила съемки на фоне тонущего в море человека. Модель позировала в красном купальнике на спасательной вышке. Ее пикантные снимки вызвали разную реакцию.
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