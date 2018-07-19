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GM-АвтоВАЗ остановит конвейер на три недели
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GM-АвтоВАЗ остановит конвейер на три недели 

Волга Ньюс 56 минут назад
В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.
Начиная с 13 августа завод будет работать в обычном режиме.
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