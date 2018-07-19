В столичной подземке установили туалеты

Туалеты установлены еще на 15 станциях метро с большим количеством пересадок и большим пассажиропотоком. Среди них станция метро «Боровицкая». Об этом информирует интернет-газета «За Калужской заставой» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва»

По словам руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова, услуга платная, оплатить ее можно картой «Тройка».

Он также сообщил, что в будущем еще 38 мобильных туалетных комплексов планируют установить на станциях «Менделеевская», «Боровицкая», «Китай-город», «Третьяковская», «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Комсомольская», «Киевская», «Краснопресненская», «Таганская», «Цветной Бульвар», «Сокольники», «Парк Культуры», «Пушкинская», «Маяковская» и других.