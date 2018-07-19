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WhatsApp, Facebook и Telegram попали в список самых опасных приложений
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WhatsApp, Facebook и Telegram попали в список самых опасных приложений 

SecurityLab.ru 54 минуты назад
Мобильные приложения и концепция использования личных устройств BYOD (Bring Your Own Device, принеси собственное устройство), практикуемая многими компаниями, нередко служат поводом для беспокойства сотрудников ИБ-команд. Из всего обилия приложений, одни из которых могут быть вредоносными, другие — допускать утечки данных, третьи — требовать огромное количество разрешений, сложно определить, какие программы безобидны, а какие не соответствуют требованиям безопасности организаций.
Компания Appthority опубликовала ежегодный рейтинг приложений с наиболее высокой степенью риска, которые часто попадают в черный список компаний. Первые позиции в списке приложений для iOS-устройств заняли мессенджер WhatsApp, Facebook Messenger и Waze. Рейтинг Android-приложений возглавили WhatsApp, Facebook Messenger и сервис Telegram. Во втором квартале Waze и Telegram стали новичками в рейтинге.
Приложения попадают в черный список компаний по различным связанным с безопасностью причинам, включая подозрительное поведение и риск утечки данных, несоответствие политикам безопасности и беспокойство по поводу обработки информации. Во второй четверти в рейтинге приложений, чаще всего попадающих в черный список, оказались Android— и iOS-версии Facebook Messenger и WhatsApp, а также Wickr Me для Android и Tinder для iOS.
Согласно отчету, большинство программ оказались в рейтинге в связи с тем, что допускают утечку данных, например, отправляют адресные книги и SMS-сообщения, подвержены уязвимостям или демонстрируют подозрительное поведение, в частности, отключают установленный по умолчанию протокол HTTPS.
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