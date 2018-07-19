Глава управы Дмитрий Башаров провел встречу с населением района

Кроме него на мероприятии присутствовали первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дуюн, руководство ГБУ «Жилищник», депутаты Совета депутатов МО Мещанский, представители Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

Темой беседы было заявлено обсуждение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов, но, традиционно, обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей.

Дмитрий Башаров рассказал о мероприятиях по благоустройству, проводимых в районе. Он сообщил, что на данный момент работы по озеленению, замене асфальта и облагораживанию территорий ведутся в 16 дворах района.

Кроме того, Дмитрий Башаров сообщил о старте второго этапа фотоконкурса «Наша Мещанка», организованного инициативной группой жителей. Принять участие в нём может любой желающий, прислав свою фотоработу на почту konkurs-meschanka@ya.ru до конца августа 2018 года.

В ходе встречи представитель ТЦСО «Мещанский» Алексей Васильев рассказал о реализации проекта «Московское долголетие» и предложил присутствующим пенсионерам записаться на занятия.

После этого беседа продолжилась в режиме «вопрос-ответ». На некоторые вопросы глава управы ответил сразу, часть потребовала выхода на место. Все обращения и пожелания жителей были занесены в протокол встречи.