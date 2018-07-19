Ещё
Глава управы Дмитрий Башаров провел встречу с населением района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава управы Дмитрий Башаров провел встречу с населением района 

Управа района Мещанский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Кроме него на мероприятии присутствовали первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дуюн, руководство ГБУ «Жилищник», депутаты Совета депутатов МО Мещанский, представители Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
Темой беседы было заявлено обсуждение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов, но, традиционно, обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей.
Дмитрий Башаров рассказал о мероприятиях по благоустройству, проводимых в районе. Он сообщил, что на данный момент работы по озеленению, замене асфальта и облагораживанию территорий ведутся в 16 дворах района.
Кроме того, Дмитрий Башаров сообщил о старте второго этапа фотоконкурса «Наша Мещанка», организованного инициативной группой жителей. Принять участие в нём может любой желающий, прислав свою фотоработу на почту konkurs-meschanka@ya.ru до конца августа 2018 года.
В ходе встречи представитель ТЦСО «Мещанский» Алексей Васильев рассказал о реализации проекта «Московское долголетие» и предложил присутствующим пенсионерам записаться на занятия.
После этого беседа продолжилась в режиме «вопрос-ответ». На некоторые вопросы глава управы ответил сразу, часть потребовала выхода на место. Все обращения и пожелания жителей были занесены в протокол встречи.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
25 июля состоится встреча префекта ЦАО Владимира Говердовского с жителями Басманного района Почти 130 тысяч книг москвичи забрали из библиотек в рамках городской акции Сотрудники «Жилищника» проверили технические помещения в районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине235
Казаки просят отменить пенсии285
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»144
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов29
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение