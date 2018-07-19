В Калининградской области выставили на продажу замок XIV века

Региональные власти выставили на торги замок XIV века Прейсиш-Эйлау, находящийся в Багратионовске . Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена исторического здания составляет 9,7 млн рублей. Дата окончания подачи заявок на конкурс — 20 августа 2018 года.

Перед тем как у 700-летней крепости появится собственник, на объекте должны завершиться ремонтные и восстановительные работы. Подрядчик должен обеспечить консервацию строения. Аукцион проводился дважды — в мае и июне 2018 года, в обоих случаях желающих выполнить работы не нашлось. В июле на портале госзакупок снова появилась информация о поиске подрядчика для консервации.

В феврале 2017 года замок Прейсиш-Эйлау закрыли из-за аварийного состояния.