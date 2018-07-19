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В Калининградской области выставили на продажу замок XIV века
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В Калининградской области выставили на продажу замок XIV века 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Региональные власти выставили на торги замок XIV века Прейсиш-Эйлау, находящийся в Багратионовске. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена исторического здания составляет 9,7 млн рублей. Дата окончания подачи заявок на конкурс — 20 августа 2018 года.
Перед тем как у 700-летней крепости появится собственник, на объекте должны завершиться ремонтные и восстановительные работы. Подрядчик должен обеспечить консервацию строения. Аукцион проводился дважды — в мае и июне 2018 года, в обоих случаях желающих выполнить работы не нашлось. В июле на портале госзакупок снова появилась информация о поиске подрядчика для консервации.
В феврале 2017 года замок Прейсиш-Эйлау закрыли из-за аварийного состояния.
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