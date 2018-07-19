Нетаньяху: Израиль во многом защищает Европу от угрозы радикального ислама

"Израиль находится на переднем крае борьбы с радикальным исламом и во многих отношениях защищает Европу, — сказал израильский премьер. — Мы считаем, что из всех источников радикального ислама Иран является самой большой угрозой для нашей цивилизации". «Мы оба понимаем, что угроза радикального ислама реальна, он угрожает Европе и миру, нам [Израилю] и нашим арабским соседям», — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Израильский премьер также поблагодарил своего венгерского коллегу за поддержку Израиля. «Я хочу поблагодарить вас за защиту Израиля, вы снова и снова выступаете за Израиль на международных форумах, — сказал Нетаньяху. — Важная цель внешней политики Израиля — развивать не только наши двусторонние отношения со многими странами, которые процветают как никогда ранее, но также изменить отношение к Израилю на международных форумах, и Венгрия становилась двигателем этого процесса много раз».