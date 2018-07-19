Медведев заявил, что нужно уходить от двухсменного образования в школах

В ходе встречи с врио главы Омской области Александром Бурковым глава кабмина поинтересовался социально-экономическим состоянием региона и попросил подробнее остановиться на теме строительства школ.

"У нас реализуется программа, которая касается и затрагивает всю страну, мы не так давно это и с коллегами из Совета Федерации тоже обсуждали — возможности увеличения финансирования по этой программе, я имею в виду необходимость модернизации в десятилетней перспективе всех учебных мест, то есть создание принципиально нового школьного пространства", — сказал глава правительства.

Врио главы региона поблагодарил правительство за поддержку, которая была оказана Омской области в прошлом году и благодаря которой были достигнуты все показатели майских указов президента РФ.

"Впервые в Омской области повышение заработных плат работникам бюджетной сферы началось с января месяца текущего года, без задержек. Целевые показатели выполнены согласно «майским» указам, но есть определенные сложности", — сказал Бурков.

В частности, по его словам, по-прежнему существует проблема высокой часовой нагрузки работников образования и здравоохранения. Благодаря поддержке, добавил врио главы региона, в данный момент ведется ремонт каждой третьей школы и каждого второго детского сада. Кроме того, в 2019 году планируется строительство дополнительно двух школ.

"У нас сегодня работает 114 школ в двухсменном режиме, обучается более 30 тысяч ребятишек, это примерно 14% от всех обучающихся, это очень высокий процент", — сказал Бурков, попросив премьер-министра оказать поддержку в виде софинансирования строительства дополнительно трех школ.

По его словам, это позволит сократить количество обучающихся во второй смене на 1600 мест.

"Важная задача по модернизации школ, по уходу от двухсменки, хотя у нас есть и трехсменки в школах в целом ряде регионов, но в перспективе, конечно, нужно уходить и от двухсменного образования", — ответил Медведев.

Кроме того, врио губернатора Омской области рассказал, что впервые в регионе создан бюджет развития в размере 1 млрд 400 млн руб.