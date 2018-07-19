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В Озерах до конца 2018 года откроют городскую баню
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В Озерах до конца 2018 года откроют городскую баню 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Городскую баню после ремонта откроют в подмосковных Озерах в конце 2018 года, там будут действовать социальные льготы, сообщил журналистам в четверг глава городского округа Дмитрий Богданов.
В четверг глава выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Запрос жителей имеется на возобновление работы городской бани. В этом году баню отремонтируем и запустим ее», — сказал Богданов.
Он добавил, что баня будет давать социальные льготы отдельным категориям граждан.
На сегодняшний день в бане проводят внутренние отделочные работы.
В Подмосковье действует губернаторская программа «100 бань Подмосковья», которая стартовала в 2014 году. В рамках проекта планировалось в период с 2014-го по 2018-й годы построить и провести реконструкцию 100 банных объектов на территории Московской области.
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