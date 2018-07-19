Главы госкомпаний смогут получать справки о доходах физлиц

Руководители государственных компаний получат право запрашивать информацию о доходах физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений об их доходах и расходах. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин

Согласно законопроекту, начальники госкорпораций и государственных внебюджетных фондов смогут получать информацию о счетах физических и юридических лиц с целью проверки соблюдения или нарушения необходимых требований законодательства о противодействии коррупции. Такую информацию могут использовать только в соответствии с указанным законодательством.

Документ также упрощает привлечение к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, если они признали факт совершения преступления.

Также отмечается, что взыскание можно применить не позднее трёх лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, новелла устанавливает контроль расходов лиц, замещающих одну из должностей, осуществление полномочий по которым обязывает их представлять информацию о собственных расходах, а также о расходах их супругов и детей до 18 лет.