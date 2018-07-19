Мэр Бишкека задержан по обвинению в растрате 

Мэр столицы Киргизии Албек Ибраимов задержан сотрудниками службы безопасности по обвинению в растрате. Чиновника обвиняют в присвоении средств завода «Дастан», некогда входившего в число оборонных предприятий СССР и выпускавшего комплектующие к скоростным торпедам «Шквал».
Преступление, по сообщению пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности, Албек Ибраимов совершил шесть лет назад, будучи председателем правления завода. Ему также вменяется продажа пансионата на побережье Иссык-Куля, принадлежавшего предприятию. Ущерб оценивается в 152 миллиона сомов (около 130 миллионов рублей). Чиновника также подозревают и в причастности к махинациям с земельными участками в столице.
Ранее по тому же обвинению был арестован первый замглавы муниципалитета Ренат Макенов. Как утверждают спецслужбы, став мэром, Албек Ибраимов «организовал схему по незаконному предоставлению в пользование частным лицам земельных участков».
Задержанию Ибраимова предшествовало внеочередное заседание городского совета Бишкека, на котором муниципальные депутаты вынесли мэру вотум недоверия. Причиной послужил арест его заместителя Макенова. После ареста Ибраимова стало известно, что премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении арестованного мэра от должности.