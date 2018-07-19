Мэр Бишкека задержан по обвинению в растрате

Мэр столицы Киргизии Албек Ибраимов задержан сотрудниками службы безопасности по обвинению в растрате. Чиновника обвиняют в присвоении средств завода «Дастан», некогда входившего в число оборонных предприятий СССР и выпускавшего комплектующие к скоростным торпедам «Шквал».

Преступление, по сообщению пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности, Албек Ибраимов совершил шесть лет назад, будучи председателем правления завода. Ему также вменяется продажа пансионата на побережье Иссык-Куля, принадлежавшего предприятию. Ущерб оценивается в 152 миллиона сомов (около 130 миллионов рублей). Чиновника также подозревают и в причастности к махинациям с земельными участками в столице.

Ранее по тому же обвинению был арестован первый замглавы муниципалитета Ренат Макенов. Как утверждают спецслужбы, став мэром, Албек Ибраимов «организовал схему по незаконному предоставлению в пользование частным лицам земельных участков».