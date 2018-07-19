Для СМИ разработают новый закон 

Для нормальной работы рынка медиакоммуникаций необходим новый закон о СМИ, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. И до осени будет сформирована рабочая группа по разработке этого документа.
Создать ее предложили представители Комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, Союза журналистов и Экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Наши эксперты провели тщательный анализ состояния рынка СМИ и законодательства, регулирующего эту сферу, — сообщил Сергей Катырин. — Вывод однозначен: принятый 27 лет назад закон устарел, без его коренного изменения дальнейшее развитие отрасли невозможно". В новом законодательном сопровождении, отметил он, нуждаются все сферы: телевидение, радио, периодические печатные издания.
И это уже должен быть не просто закон о СМИ, а, учитывая все изменения в отрасли, закон о медиакоммуникациях. Так как многие ныне обыденные вещи тридцать лет назад попросту не существовали, например, электронные СМИ, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал создание рабочей группы. «Перемены, притом очень серьезные, назрели, но они, конечно, невозможны без современной законодательной базы», — сказал он.