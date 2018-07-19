Предприятия КЧР за полгода выплатили долги по зарплате почти на 14 млн рублей

ЧЕРКЕССК , 19 июля. / ТАСС /. Организации и предприятия Карачаево-Черкесии (КЧР) в первой половине 2018 года по требованиям прокуратуры республики погасили задолженность по заработной плате в общей сложности почти на 13 млн рублей, сообщил в четверг прокурор республики Александр Терещенко.

"В интересах работников в суды было предъявлено 865 исков о выплате задолженности по зарплате против 755 в аналогичном периоде прошлого года. Все иски на сумму 13,7 млн рублей удовлетворены", — сказал Терещенко на пресс-конференции по итогам работы ведомства в первом полугодии.

Прокурор отметил, что пока сохраняется выявленная надзорным ведомством скрытая задолженность по зарплате в размере 4 млн рублей на предприятиях-банкротах. «Все эти должники — банкроты, и взыскание с них задолженности требует определенных процедур и времени. Больше половины суммы — долг ООО „Строитель“, у которого есть имущество, после его реализации конкурсным управляющим долги по зарплате будут погашены», — добавил Терещенко.

По данным пресс-службы прокуратуры КЧР, в январе-июне 2018 года выявлено и устранено более 2 тыс. нарушений законодательства в сфере трудовых отношений, около 70% из них связаны с оплатой труда. 47 лиц должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.