Заброшенный ледовый комплекс «МТЛ-Арена-2» решили отремонтировать

Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта

Власти Самарской области вспомнили о ледовом комплексе «МТЛ-Арена-2». Построенный еще в 2014 году каток нуждается в ремонте. Причем за все это время им никто не пользовался.

Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, региональное управление капитального строительства вложит в объект еще почти 60 миллионов рублей. Срок выполнения работ — ноябрь 2018 года.

— Подрядчик должен провести земляные и свайные работы, провести устройство фундамента, отделку внутренних помещений. Также рабочим нужно смонтировать электрические сети, линии связи, наружные сети канализации, провести благоустройство прилегающей территории, включающее строительство дороги, — говорится в техническом задании управления.

На территории «МТЛ-Арены-2» сделали ледовую площадку и заглубленный паркинг. Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, баскетболу и волейболу. Но в здание так и не впустили посетителей. Причиной стало подтопление помещений грунтовыми водами. Для решения проблемы потребовалось строительство специального коллектора по отводу грунтовых вод.