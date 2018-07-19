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Заброшенный ледовый комплекс «МТЛ-Арена-2» решили отремонтировать
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Заброшенный ледовый комплекс «МТЛ-Арена-2» решили отремонтировать 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта
Власти Самарской области вспомнили о ледовом комплексе «МТЛ-Арена-2». Построенный еще в 2014 году каток нуждается в ремонте. Причем за все это время им никто не пользовался.
Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, региональное управление капитального строительства вложит в объект еще почти 60 миллионов рублей. Срок выполнения работ — ноябрь 2018 года.
— Подрядчик должен провести земляные и свайные работы, провести устройство фундамента, отделку внутренних помещений. Также рабочим нужно смонтировать электрические сети, линии связи, наружные сети канализации, провести благоустройство прилегающей территории, включающее строительство дороги, — говорится в техническом задании управления.
На территории «МТЛ-Арены-2» сделали ледовую площадку и заглубленный паркинг. Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, баскетболу и волейболу. Но в здание так и не впустили посетителей. Причиной стало подтопление помещений грунтовыми водами. Для решения проблемы потребовалось строительство специального коллектора по отводу грунтовых вод.
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