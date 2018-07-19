Незаконную рекламу убрали с павильона остановки «Метро „Ховрино“

Максим Ликсутов. После обращения жителя района на портал «Наш город» с павильона остановки общественного транспорта «Метро „Ховрино“ убрали незаконно размещенную рекламу. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

»18.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Метро Ховрино», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)