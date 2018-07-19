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Незаконную рекламу убрали с павильона остановки «Метро „Ховрино“
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Незаконную рекламу убрали с павильона остановки «Метро „Ховрино“ 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района на портал «Наш город» с павильона остановки общественного транспорта «Метро „Ховрино“ убрали незаконно размещенную рекламу. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
»18.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Метро Ховрино», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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