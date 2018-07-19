Посадки в рамках программы «Миллион деревьев» пройдут осенью в девяти дворах Ховрина

В среду, 18 июля, прошла традиционная встреча с жителями Ховрина, которая на этот раз была посвящена проведению работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений. Как сообщил исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин, осенью в Ховрине вновь пройдут посадки в рамках программы «Миллион деревьев».

— В рамках программы этой осенью в районе пройдут посадки по девяти адресам: ул. Зеленоградская, д. 17; д. 17, корп. 1; д. 17, корп. 3; д. 17, корп. 5; д. 19, корп. 1; д. 23; д. 31, корп. 6; д. 33, корп. 1; ул. Клинская, д. 14, корп. 1. Всего в планах высадить три дерева и 430 кустарников, — уточнил Андрей Ветохин.

Напомним, этой весной в Ховрине высадили четыре дерева и 460 кустарников. Посадки прошли на 13 дворовых территориях. (ис)