Лекции о мультипликации пройдут в клубе «Огонек» на Зеленоградской

Курс бесплатных лекций «Занимательная мультипликация» пройдет на следующей неделе с 23 по 27 июля в клубе «Огонек» на Зеленоградской улице. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.

— В рамках курса слушатели узнают о различных техниках рисовки и верстки, известных мультипликаторах и культовых мультипликационных произведениях, — уточнил Алексей Васильев

Лекции будут начинаться ежедневно в 14.00. Всех желающих будут ждать в клубе «Огонек», который находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Вход свободный. (ис)