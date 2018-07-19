Ещё
Лекции о мультипликации пройдут в клубе «Огонек» на Зеленоградской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекции о мультипликации пройдут в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Курс бесплатных лекций «Занимательная мультипликация» пройдет на следующей неделе с 23 по 27 июля в клубе «Огонек» на Зеленоградской улице. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— В рамках курса слушатели узнают о различных техниках рисовки и верстки, известных мультипликаторах и культовых мультипликационных произведениях, — уточнил Алексей Васильев.
Лекции будут начинаться ежедневно в 14.00. Всех желающих будут ждать в клубе «Огонек», который находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Вход свободный. (ис)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Незаконную рекламу убрали с павильона остановки «Метро «Ховрино» Мастер-класс по рисованию пройдет в Доме творчества «Ховрино» Стойку с дорожными знаками привели в порядок на Смольной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине240
Казаки просят отменить пенсии298
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»145
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов29
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение