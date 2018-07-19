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В Турции арестовали бывшего полицейского по делу об убийстве Карлова
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В Турции арестовали бывшего полицейского по делу об убийстве Карлова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший полицейский арестован в Турции в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.
"В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский", — передает агентство.
По данным агентства, экс-сотрудник полиции был задержан правоохранительными органами в Анкаре и в ходе допроса в прокуратуре отверг все обвинения в свой адрес.
Уточняется также, что суд уже признал экс-полицейского виновным в причастности к деятельности террористической организации.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.
Всего по делу об убийстве Карлова арестованы семь человек, трое из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.
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