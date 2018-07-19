Астраханский бизнесмен поставил на поток судебные тяжбы со структурой Гуцериева

Лизинговая компания «Европлан» (входит в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева ) получает вал исков от своих контрагентов. Только с начала этого года в арбитраж в отношении нее было подано около сотни заявлений.

Чаще всего судебные разбирательства касаются всевозможных коллизий по договорам лизинга автотехники. Иски направляют также к компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (владеет 100% «Лизинговой компании „Европлан“). В одних случаях ответчик, согласно материалам дел, неправомерно удержал часть выкупной стоимости машин, в других — часть лизинговых платежей после расторжения договора, вызванного задержками оплаты.

Наибольшую активность в этом вопросе проявляет предприниматель Сергей Салин , который в этом году подал к „Европлану“ 47 исков, часть из которых выиграл. Бизнесмен, зарегистрированный в Астраханской области , поставил это дело на поток и подает сразу по нескольку заявлений, при этом выступает в качестве лица, которому было переуступлено право взыскивать долги с „Европлана“.

По группе исков, связанных с интересами московской компании „Продоволье“, Салин пока взыскал таким образом почти 850 тысяч. По контрактам, заключенным „Научно-производственной фирмой „ВИФ“, ему удалось отсудить 7,5 млн рублей. В списке побед Салина также взыскание со структуры „Сафмара“ долгов курганского „Лидерэнергопроекта“ (519 тысяч) и московского „Центр (Строй) Инвест“ (1,1 млн).

Загадочный предприниматель, судя по открытым данным, специализируется на техобслуживании машин, лизинге и посреднических финансовых услугах. Его можно заподозрить в каких-то особых судебных талантах, потому что другим истцам, подававшим заявления в этом году, везет меньше. Например, самарскому „Трейд Инжинирингу“ отказано во всех пяти исках. „Инвесту“ из Татарстана вместо 1,2 млн арбитраж присудил 22 тысячи рублей.

Интересно, насколько повезет компании „Бристоль-Черноземье“, которая подала к „Европлану“ иски о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму около 11,5 млн рублей. Заявления приняты к производству в конце июня и пока не рассматривались.