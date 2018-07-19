На Урале депутаты предложили создать межмуниципальные приемники для содержания животных

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предложили создать межмуниципальные приемники для содержания безнадзорных животных. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания региона Михаил Ершов

"Необходимо на территории Свердловской области создавать межмуниципальные приемники для безнадзорных собак. Этот вариант в черновом варианте уже существует — вопрос за правительством [Свердловской области], поскольку [существует] несколько вариантов создания [приемников]", — сказал Ершов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.