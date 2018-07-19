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На Урале депутаты предложили создать межмуниципальные приемники для содержания животных
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На Урале депутаты предложили создать межмуниципальные приемники для содержания животных 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предложили создать межмуниципальные приемники для содержания безнадзорных животных. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания региона Михаил Ершов.
"Необходимо на территории Свердловской области создавать межмуниципальные приемники для безнадзорных собак. Этот вариант в черновом варианте уже существует — вопрос за правительством [Свердловской области], поскольку [существует] несколько вариантов создания [приемников]", — сказал Ершов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
Он отметил, что строительство приемников будет оптимальным при государственно-частном партнерстве. «Первое и самое главное изменение, которое мы предложили правительству Свердловской области, — это изменить методику выделения средств на реализацию регионального закона [по созданию межмуниципальных приемников]», — пояснил он.
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